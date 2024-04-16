«Праздник не планируем»: Иван Ургант встречает день рождения не с семьей

16 апреля актер и телеведущий Иван Ургант отмечает день рождения — ему исполнилось 46 лет. Отец шоумена, актер Андрей Ургант в беседе с изданием «Абзац» признался, что не планирует устраивать большой семейный праздник для сына.

Андрей Ургант заявил, что из-за работы у него нет возможности устроить пышное застолье по случаю дня рождения сына. Однако он собирается поздравить именинника вечером.

«Иван сейчас находится в Санкт-Петербурге. Мы оба работаем, поэтому не планируем семейный праздник. В моей работе, к сожалению, нет выходных. Но сегодня вечером мы обязательно увидимся, я его поздравлю с днем рождения», — поделился Андрей Ургант.

Артист добавил, что не знает, как, когда и с кем Иван Ургант планирует отметить свое 46-летие.

Сам телеведущий по случаю своего дня рождения не стал нарушать давнюю традицию и опубликовал в личном блоге фото виновника торжества с короткой подписью и указанием возраста. На черно-белом снимке Иван Ургант запечатлен на набережной Невы в Санкт-Петербурге.

«46», — лаконично подписал пост шоумен.

Напомним, недавно появилась информация о возможном возвращении Ивана Урганта на ТВ. Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что шоумен вернется на Первый канал. По всей вероятности, телеведущий снова будет вести свое шоу «Вечерний Ургант».

Ранее сообщалось о том, что экс-соведущая Ивана Урганта Алла Михеева трогательно обратилась к артисту в его день рождения.