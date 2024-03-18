Иван Ургант приехал на прощание с Александром Ширвиндтом

Шоумен и актер Иван Ургант прибыл на церемонию прощания с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом. Об этом сообщает StarHit.

По данным источника, артист приехал в Театр сатиры вместе с супругой Татьяной Кикнадзе. Шоумен был одет в черный пиджак, водолазку и брюки, в руках он нес букет цветов. Примечательно, что в дверях актер встретился с певцом Филиппом Киркоровым, который выходил в тот момент из театра.

Стоит отметить, что на церемонии прощания также были замечены Леонид Ярмольник, Вера Алентова, Клара Новикова, Юлия Меньшова и другие звезды.

Напомним, 89-летний Александра Ширвиндт скончался 15 марта в результате сердечной недостаточности. Он прославился благодаря ролям в картинах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». В период с 2000-го по 2021 год Ширвиндт выступал художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

Ранее Иван Ургант признался, что хотел быть похожим на Александра Ширвиндта.

Также депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что у Урганта есть шанс осознать свои ошибки.