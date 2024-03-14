«Будем судить по дальнейшим делам»: в Госдуме высказались о будущем Ивана Урганта

Режиссер, продюсер, народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев высказался о будущем шоумена Ивана Урганта. Нардному избраннику стало жаль его, передает «Абзац».

Ургант после своих высказываний относительно ситуации в стране и мире лишился работы на федеральном телевидении. Бурляев с сочувствием отнесся к ситуации известного российского ведущего. Он допустил, что Иван может обрести прощение, если в конце-концов осознает свои ошибки.

«Но у каждого есть шанс покаяться и осознать свои ошибки. Будем судить по дальнейшим делам», — заявил депутат.

Также Бурялев пркомментировал возможность эмиграции Урганта. По его мнению, если шоумен решится на такой шаг, то никогда не сможет вернуться на прежний уровень. На Западе Иван никому не нужен, считает депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что телеведущий вернется на экраны с главной ролью в фильме Николая Солодникова. С тех пор, как Ургант не появляется на свестких мероприятиях и не участвует в съемках шоу, прошло уже два года.