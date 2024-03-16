«Он со мной навсегда»: Иван Ургант признался, что хотел быть похожим на Александра Ширвиндта

Актер и телеведущий Иван Ургант почтил память актера Александра Ширвиндта. Ведущий программы «Вечерний Ургант» опубликовал в личном блоге фрагмент выпуска, гостем которого был артист.

«Всегда хотел быть похожим на него. Ну, то есть, чтобы встать на банкете, взять микрофон, произнести два слова, и уже женщина какая-то от смеха пловом поперхнулась», — признался Иван Ургант.

Телеведущий высказался о таланте артиста и поделился, что боялся, что когда-нибудь навсегда расстанется с ним. Однако, по словам Ивана Урганта, Александр Ширвиндт навсегда останется в его жизни.

«Я тут понял, мне вообще все равно, что он говорит. Не имеет ни малейшего значения. Взгляд, тембр, пауза. Ты смеешься, он нет. Собственно все... Я только боялся, что когда-нибудь все это закончится. Когда он уйдет. А сегодня понял, что не надо было бояться. Никуда он не ушел. Он здесь. Со мной. Навсегда», — поделился актер.

Отец телеведущего Андрей Ургант также откликнулся на новость об уходе Александра Ширвиндта из жизни. По словам актера, художественный руководитель Театра сатиры в Москве был одной из самых знаковых фигур отечественного искусства.

«Во всех учебниках по 20-му веку о нем должно быть написано точно. Замечательный человек, гражданин, талантливый артист», — заявил Андрей Ургант в беседе с сайтом spbdnevnik.ru.

Напомним, народный артист России Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет.

Ранее сообщалось о том, что предварительной причиной смерти Александра Ширвиндта назвали проблемы с сердцем.