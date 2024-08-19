Иван Ургант опубликовал редкий кадр живущей в США падчерицы в честь ее 24-летия. Телеведущий трогательно обратился к Эрике Кикнадзе в соцсети.

Эрика отметила 24-летие. В честь этого события Иван посвятил родственнице трогательный пост. Как правило, Ургант поздравляет членов семьи определенным способом: он публикует снимок именинника и подписывает его смайликом в виде сердечка. На этот раз телеведущий поделился несколькими фотографиями Эрики: на первом кадре она запечатлена с Ургантом, будучи ребенком. Второй снимок — недавняя фотография именинницы из США.

Подписчики восторженно отреагировали на публикацию телеведущего и отметили его сходство с Эрикой.

«Похожа на Ивана, как ни странно. Ваша копия получилась. Повезло ей иметь такого папу!» — написали фолловеры.

Сам Ургант не раз отмечал, что воспитывал детей супруги как родных.

Ранее политик Виталий Милонов извинился перед Иваном Ургантом за слова о гражданстве Израиля. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что звезда фильма «Холоп» Милош Бикович снялся с 7-месячным сыном на курорте.