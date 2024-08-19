«Как идет отцовство»: Милош Бикович снялся с маленьким сыном на курорте

Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович сейчас отдыхает вместе с супругой, моделью и юристкой Иваной Малич, и маленьким сыном на курорте. В личном блоге жена актера поделилась снимком, на котором артист запечатлен с ребенком на побережье.

Милош Бикович и Ивана Малич стараются не афишировать свою личную жизнь, но недавно модель все же опубликовала кадр с мужем и сыном из путешествия. На фото актер был запечатлен во время прогулки по набережной с видом на горы с коляской, в которой спал ребенок.

Пользователи Сети восхитились снимком артиста с сыном и отметили, что ему «идет отцовство».

«Как идет отцовство Милошу!», «Приятно видеть его таким счастливым», «Уверена, что он супер-папа, так трогательно выглядит рядом с сыном», «Красавчик, настоящий мужчина и такой ответственный отец», — написали Интернет-пользователи.

Напомним, Милош Бикович и Ивана Малич вместе с 2022 года. Пара впервые появилась вместе на публике в апреле 2023 года, а уже в декабре сообщалось, что актер тайно женился. В январе 2024 года у артиста и модели родился сын.

Ранее мы писали о том, что Милош Бикович рассказал, в каких фильмах никогда не будет сниматься.