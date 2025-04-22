Иван Охлобыстин сообщил, что возвращение Пугачевой в Россию ничего не изменит

Иван Охлобыстин сообщил, что возвращение Аллы Пугачевой в Россию ничего не изменит. Слова актера передает РИА Новости.

Алла Пугачева уже несколько лет не живет в России. Певица уехала из страны со скандалом, сравнив россиян с холопами. Несмотря на это, у певицы остались поклонники, которые ждут ее возвращения в РФ. Однако, по мнению Ивана, приезд артистки уже ничего не изменит.

«Я не знаю, честно говоря… Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет», — высказался актер.

Иван добавил, что не может критиковать певицу, поскольку она — женщина.

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