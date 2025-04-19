«Какой-то ужас»: обратившаяся к врагам Алла Пугачева напугала публику внешностью на новом видео

Уехавшая из России Алла Пугачева вышла на связь в личном блоге после своего дня рождения. Певица публично обратилась к поклонникам и «врагам» и поблагодарила их за «жизнь в разных красках». Однако многие обратили внимание на внешний вид артистки — он показался им сомнительным из-за неудачного макияжа.

15 апреля Алла Пугачева отметила 76-летие в кругу родных и друзей. Позднее исполнительница хита «Миллион алых роз» опубликовала в соцсети видео, на котором предстала перед камерой крупным планом и обратилась к поклонникам и недоброжелателям.

«Спасибо всем поклонникам моим и врагам тоже. Вы позволяете мне разукрасить жизнь разными красками. Я ведь внутри художник, и картина моего мира меняется постоянно. Мне очень интересно, как жизнь дальше ее нарисует. Спасибо вам», — заявила Алла Пугачева.

Пользователи Сети обратили внимание на внешность певицы на свежих кадрах и ужаснулись. Некоторым показалось, что Алла Пугачева сделала неудачный макияж, будто «увеличив» себе губы с помощью карандаша.

«Алла Борисовна, что Вы с собой делаете? Нельзя гнаться за молодостью», «Что Вы с лицом сделали? Явно перестарались», «Какой-то ужас, что с Вами происходит?» — пишут в Сети.

Напомним, в 2022 году артистка вместе с мужем и детьми эмигрировала из России в Израиль. Недавно Алла Пугачева вступила в перепалку с российской журналисткой на Кипре. Певица не стала отвечать на вопрос, планирует ли она возвращаться в РФ, но при этом назвала себя «патриоткой».

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева с помощью ретуши и фильтров прячет последствия операции на свежем видео.