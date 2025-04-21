Певец Леонид Агутин заявил о безответной любви к родине. Об этом он рассказал на YouTube-канале Александра Соколовского.

Исполнитель хита «На сиреневой луне» Леонид Агутин вспомнил о былых временах. Он рассказал, что в 90-е годы впервые начал гастролировать за рубежом. При этом музыкант признался, что любит Россию, но не чувствует того же в ответ.

«Я в свое время общался с людьми, которые уехали насовсем, потому что были вынуждены. Это настоящая трагедия. Потом, когда возникло время, что люди смогли ездить туда-сюда, как-то выдохнули, но вот это была, мне кажется, настоящая катастрофа. Во всем. Это любовь... Несчастная любовь, может быть, к родине, безответная любовь. Но, зараза, любовь», - заявил он.

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