«Итальянский язык уже забыла»: Азиза призналась, что разлучилась с мужем из-за отказа покидать Россию
© Starface.ru
Азиза призналась, что разлучилась с мужем-итальянцем из-за отказа покидать Россию.
60-летняя артистка рассказала, что давно не видела мужа итальянца Александро Лортэ, который сейчас проживает в Европе. Однако супруги никак не могут воссоединиться из-за того, что иностранец не хочет приезжать в Россию, а Азиза, наоборот, покидать ее. Но Лорте твердо уверен, что встреча с женой состоится в скором времени.
По словам Азизы, разлука не должна стать причиной развода, так как они не видятся не потому что не хотят: все дело в трудностях с у певицы не получается приехать в Италию. Эти сложности сказываются не только на семейных отношениях.
«Я никак не могу доехать до мужа. Итальянский язык я уже забыла, немного его знала. Пока он здесь жил, он меня учил каждую ночь и каждое утро, извините. Но потом когда он уехал, его что-то долго не было, я итальянский язык забыла. Все-таки во всем нужна практика», — посетовала Азиза в шоу «Привет, Андрей!».
Также артистка вспомнила, как пыталась прилететь в Италию весной этого года, когда она уже собрала все необходимые документы. Но поездку пришлось отложить из-за возникших трудностей.
Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева выдала секрет недавно родившей Федункив.
Также сообщалось, что певица Азиза преобразилась после показаний в суде по делу Талькова.