«Итальянский язык уже забыла»: Азиза призналась, что разлучилась с мужем из-за отказа покидать Россию

Азиза призналась, что разлучилась с мужем-итальянцем из-за отказа покидать Россию.

60-летняя артистка рассказала, что давно не видела мужа итальянца Александро Лортэ, который сейчас проживает в Европе. Однако супруги никак не могут воссоединиться из-за того, что иностранец не хочет приезжать в Россию, а Азиза, наоборот, покидать ее. Но Лорте твердо уверен, что встреча с женой состоится в скором времени.

По словам Азизы, разлука не должна стать причиной развода, так как они не видятся не потому что не хотят: все дело в трудностях с у певицы не получается приехать в Италию. Эти сложности сказываются не только на семейных отношениях.

«Я никак не могу доехать до мужа. Итальянский язык я уже забыла, немного его знала. Пока он здесь жил, он меня учил каждую ночь и каждое утро, извините. Но потом когда он уехал, его что-то долго не было, я итальянский язык забыла. Все-таки во всем нужна практика», — посетовала Азиза в шоу «Привет, Андрей!».

Также артистка вспомнила, как пыталась прилететь в Италию весной этого года, когда она уже собрала все необходимые документы. Но поездку пришлось отложить из-за возникших трудностей.

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