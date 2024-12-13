Певица Азиза преобразилась после показаний в суде по делу Талькова. Об этом сообщает Ura.ru.

Певица Азиза вернулась из Санкт-Петербурга, где она давала показания по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова. Журналисты заметили, что знаменитость заметно постройнела. Азиза призналась, что весь секрет в строгой диете.

«В данный момент я держу аскезу, строго слежу за своим рационом. Начинаю свой день со стакана горячей воды… Ничего лишнего себе не позволяю. Отказалась даже от своих любимых булочек с творогом и пирогов с вишней. Хотя раньше не представляла без них своей жизни», — рассказала она.

При этом певица добавила, что еще не до конца довольна своей фигурой, поэтому не планирует прекращать диету.

«Мне надо еще несколько килограммчиков убрать», — заявила она.

Ране мы писали о том, что Газманов объяснил, почему не явился в суд по делу об убийстве Талькова.