«История, похожая на детектив»: Ида Галич вернула свой блог после взлома мошенниками

Ида Галич вернула свой блог после взлома мошенниками.

Телеведущая поделилась, что смогла восстановить доступ к аккаунту в запрещенной в России соцсети, который некоторое время находился в руках злоумышленников.

Она призналась, что аферисты не только пытались продать ее блог, но и искали в нем компромат. Однако, по словам Галич, никаких материалов, которые могли бы скомпрометировать ее, мошенники так и не нашли.

«Не все знали, где меня искать, пока меня тут не было. Когда что-то происходит, я там, но я надеюсь, что уже всё. Мне столько всего вообще нужно вам рассказать, как это произошло и как мы справились. Это, конечно, удивительная история, похожая на детектив», — сказала Ида в видеообращении к поклонникам.

Актриса отметила, что теперь планирует подробно рассказать подписчикам обо всех обстоятельствах «угона» аккаунта.

На фоне этих событий Галич также поделилась радостными моментами личной жизни. Накануне она отпраздновала юбилей мужа, Олега Ледвича, шумной вечеринкой, после которой вернулась домой к дочери.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня может лишиться личного блога вслед за Идой Галич.

Также сообщалось, что соседка Аглаи Тарасовой поддержала актрису после задержания.