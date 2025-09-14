«Это такое несчастье»: соседка Аглаи Тарасовой поддержала актрису после задержания

Соседка Аглаи Тарасовой поддержала актрису после задержания.

Звезду сериала «Беспринципные» задержали в аэропорту Домодедово с вейпом, в котором находилось 0,4 грамма запрещенного вещества* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Тогда она прилетела из Израиля. На судебном заседании дочь Ксении Раппопорт пояснила, что привезла устройство для тяжелобольного родственника, а коллеги по цеху встали на ее защиту.

Обычные соседи также выразили поддержку актрисе. Жительница дома, где временно снимала жилье Тарасова, призналась, что ей жаль артистку из-за случившегося.

«Это такое несчастье, вот просто я всей душой ей сочувствую. Она много работала, часто бывала в отъезде. Водитель у нее замечательный мужик, с ним вообще не забалуешь. А здесь она снимала жилье, она делала ремонт в своей квартире». - поделилась она в шоу «Ты не поверишь!».

Известно, что недавно актриса приобрела трехкомнатную квартиру в центре Москвы стоимостью 125 миллионов рублей, оформив ипотеку с платежом около миллиона рублей в месяц. Пока в квартире идет ремонт, Тарасова проживает на съемной площади.

