«Меня шантажируют»: Виктория Боня может лишиться личного блога вслед за Идой Галич

Блогер Виктория Боня рассказала, что вслед за Идой Галич может стать жертвой мошенников, взламывающих аккаунты в соцсетях. Она опубликовала скриншоты переписки с недоброжелателями и обратилась к ним публично, отказавшись платить.

«Меня шантажируют, угрожая взломать. Если так случится, я никогда ничего не разыгрываю и не прошу отправлять деньги. Пожалуйста, массовый репост! Будем начинать с нуля. Но я не дам даже рубль шантажистам!» — сообщила Боня в своем Telegram-канале.

По словам Виктории, мошенники сообщили, что на ее аккаунт поступил заказ и предложили «договориться». Для убедительности они заявили, что имеют все данные для доступа к личному блогу и настоятельно рекомендовали блогерше заплатить деньги.

«Этому перегною в этой жизни никогда не добиться того, чтобы что-то забрать у меня. У меня все внутри. Они своей гнилью вонючей пытаются чего-то добиться... Если ты сегодня напаразитировал, ты получишь по заслугам, как и весь твой род. А то, что построила я – отнять у меня невозможно», — обратилась к мошенникам Боня.

Ранее Ида Галич заявила, что взлом ее соцсетей является чьим-то заказом. Около недели назад аккаунт блогерши в запрещенной соцсети взломали неизвестные. От ее имени они размещали ссылки на мошеннические сайты, вымогающие у подписчиков деньги. Свой аккаунт Ида не может вернуть до сих пор.