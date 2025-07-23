«История ничему не учит»: отмененную Настю Ивлееву осудили за съемку в стиле «голой» вечеринки

Блогерше Насте Ивлеевой припомнили «голую» вечеринку из-за съемки в озере. Россияне осудили Настю за новую фотосессию под ее последним постом.

Настя Ивлеева угодила в скандал из-за «голой» вечеринки в конце 2023 года. Знаменитость лишилась рекламных контрактов, эфиров на ТВ, поддержки в шоу-бизнесе и россиян. Уже больше года Настя находится вне медийного пространства и пытается доказать, что изменилась. Она вышла замуж, приобщилась к культуре и деревенской жизни и даже сняла авторское шоу про свое преображение. Однако из-за новой фотосессии Ивлеева вновь столкнулась с критикой.

Настя опубликовала кадры, сделанные на закате в озере. Блогерша запечатлела себя в мокрой ночнушке, подчеркнувшей ее фигуру. Пользователи Сети посчитали, что Ивлеевой не стоило выкладывать снимки.

««Голая» вечеринка возвращается? Ждет, когда ее окончательно заблокируют. История ничему не учит. Лучше было бы не выставлять», — написали подписчики.

Сама Настя не реагировала на критику.

Ранее 55-летняя мама Насти Ивлеевой похвасталась подтянутой фигурой на речке. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что жена Евгения Петросяна дала новый повод для критики. На этот раз ее высмеяли не за выбор одежды, а за путешествия по России.