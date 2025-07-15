Похвасталась подтянутой фигурой: мама Насти Ивлеевой показала, как сходила на речку

Наталья Никитина, мама блогерши Насти Ивлеевой, активно ведет свои соцсети. В последней публикации 55-летняя женщина продемонстрировала свою хорошую физическую форму на берегу реки перед купанием.

Никитина выложил короткий видеоролик, которого в целом достаточно, чтобы оценить ее фигуру. Несмотря на уже не юный возраст, видно, что женщина посвящает время спорту.

Об этом говорит и подготовка Натальи перед тем, как окунуться в реку. Прежде чем нырнуть в воду, мама Насти Ивлеевой сделала небольшую зарядку — размяла плечи.

Что касается самой блогерши, то она сейчас тоже отдает предпочтение тихому и спокойному отдыху на природе. При этом Анастасия не забывает о работе и радует своих поклонников новыми проектами. Так, недавно Ивлеева снялась в реалити-шоу о деревенской жизни.