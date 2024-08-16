«Не сразу, а через 10 лет»: Александр Васильев пообещал вернуться на российское ТВ

Уехавший в 2022 году из России историк моды Александр Васильев в очередной раз раскритиковал обновленную программу «Модный приговор» и выразил уверенность, что еще вернется на российское телевидение.

«Телевидение — пьянящая среда, но представьте, каково же будет, когда я туда вернусь. Уверен, что это будет когда-то, просто не сразу, а через 10 лет. Мы станем только дороже, дешевле не будем», — заявил Васильев в интервью на YouTube-канале Canada Plus.

Историк моды также заверил, что не испытывает недостатка работы за границей. Он подчеркнул, что ездит с лекциями по всему миру, но не стал скрывать, что добиться той же востребованности, как в России, не смог.

«Я, несмотря на то что у меня есть международное признание, всегда понимаю, что как историк моды я знаменит именно в России. Я никогда не буду знаменит в Америке или в Европе из-за недостаточного количества публикаций», — признался Васильев, добавив, что у него всего две книги на английском языке, остальные 40 – на русском.

Говоря о потере работы на телевидении, Васильев вновь раскритиковал обновленную программу «Модный приговор». Он заверил, что мир моды в России очень много потерял с закрытием шоу с его участием.

«Потому что тот, что вернулся, не имеет отношения к нашему. Это такой, как бы сказать, ремейк. Недорогой ремейк», — высказался Васильев.

Ранее доцент Финансового университета эксперт в области психологии звезд и элит Артур Вафин рассказал, зачем Александр Васильев регулярно оскорбляет российских мужчин. По его мнению, поведение искусствоведа свидетельствует о нездоровых увлечениях.