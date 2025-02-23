Испытывает сложности: супруга Курбана Омарова раскрыла, как он справляется с отцовскими обязанностями

Нынешняя супруга бывшего мужа Ксении Бородиной рассказала, какой он, на самом деле, отец.

Валерия призналась, что испытывает некоторые сложности после рождения первенца. Однако на этот счет она не сильно переживает, так как всегда может положиться на своего супруга, который помогает ей в воспитании сына. Об этом девушка рассказала поклонникам во время рубрики «Вопрос/ответ».

Кроме того, Валерия подчеркнула, что о ребенке заботятся только они с мужем, без участия в этом нянь или бабушек и дедушек. По словам блогерши, Курбан круглосуточно находится рядом с малышом как заботливый отец.

«Мой муж больше всего на свете мне помогает, встает со мной ночами, во всем подсказывает», - публично сообщила Валерия.

Также супруга Курбана Омарова пообещала раскрыть имя ребенка, однако не раньше чем через 40 дней из-за своей веры в суеверия.

Ранее мы писали о том, что экс-муж Бородиной Курбан Омаров купил для жены и новорожденного сына особняк.

Также сообщалось, что Ксения Бородина сообщила, что уборщица вернула пропавшее украшение с бриллиантом. .