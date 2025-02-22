«Это чудо какое-то»: Ксения Бородина сообщила, что уборщица вернула пропавшее украшение с бриллиантом

Уборщица вернула украшение с бриллиантом Ксении Бородиной.

Телеведущая сообщила, что сегодняшнее субботнее утро началось с хороших новостей. Недавно она публично жаловалась на то, что потеряла свое любимое колье с драгоценным камнем: она его сняла на время фотосессии и завернула в салфетки, чтобы не потерять. Однако затем украшение не было обнаружено.

Тогда Ксения сильно расстроилась, ведь это былая любимая подвеска. По словам Бородиной, поисковые работы велись до сегодняшнего дня: были задействованы следователи и даже детекторы, проверяющие ложь.

Бородина сегодня получила сообщение со снимком, на котором запечатлено колье, от уборщицы студии. Ксения не стала скрывать, что ей подняли настроение, из-за чего она отблагодарила женщину. Теперь телеведущая больше не хочет выяснять, при каких условиях было потеряно, а затем найдено украшение.

«Я в такие вещи сложно верю, для меня это чудо какое-то. Спустя больше чем 2–3 недели в фотостудии нашлась цепочка в салфетке, так и лежала. Нашла уборщица... Была подключена полиция, даже детекторы к этой истории. Я не хочу выяснять, как, что и подкинули ли или случайность, самое главное, что с большой благодарностью ко всем кто помог в этой истории и в полном счастье, что она нашлась», — написала Бородина.

Кроме того, блогерша подчеркнула, что ей вернули колье с согнутым замком. Ксения заверила, что оно очень сложно открывается, но видимо попытки все-таки предпринимали.

Ранее мы писали о том, что экс-муж Бородиной Курбан Омаров купил для жены и новорожденного сына особняк.

Также сообщалось, что Ксения Бородина собирается заключить брачный договор с женихом.