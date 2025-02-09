«Испугалась»: почему звезда сериала «Кухня» покинула Россию и улетела во Францию

Ольга Кузьмина объяснила, почему покинула Россию.

Звезда сериала «Кухня» призналась, что получила необычное рабочее предожение, из-за которого ей пришлось улететь во Францию: она получила роль в одном проекте. Однако сама Ольга призналась, что не сразу приняла приглашение.

Оказалось, что Кузьмина получила роль в сериале «Канские каникулы», где ей придется играть учительницу, разговаривающую на французском языке в совершенстве.

По словам Ольги, она согласилась на эту роль, несмотря на то, что иностранным языком она не владеет, из-за чего сильно волновалась. Но актриса все же решила рискнуть и начать заниматься французским.

«Не буду скрывать — испугалась. После первых попыток произнести то, что написано, и от ужаса, что мне всю эту абракадабру нужно выучить — я всерьез задумалась о том, чтобы отказаться от участия в проекте. Начинаю усиленно заниматься разбором реплик, постигая все нюансы французского прононса», — поделилась Кузьмина в личном блоге.

На данный момент Ольга находится во Франции из-за запланированных съемок в проекте. Смена во Франции сдвигалась по времени, тогда Кузьмина решила воспользоваться возможностью и улететь на горнолыжный курорт в этой стране с мужем.

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