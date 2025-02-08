«Нахожусь в поиске новой жизни»: Роман Костомаров объяснил свое желание заниматься музыкой

Роман Костомаров рассказал о своем новом хобби. Фигурист признался, что он занимается вокалом с профессиональным учителем.

Олимпийский чемпион признался, что после всех трудностей и бед, произошедших с ним в начале 2024 года, он смог найти занятие, которое он полюбил. Оказалось, что Роман начал заниматься профессионально пением.

По словам спортсмена, он начал искать себя после долгого восстановления. Он ежедневно тренировался, чтобы вернуться к привычной жизни и выйти на лед. Однако после окончания профессиональной карьеры фигуриста он задумался о новом амплуа.

Костомаров не стал скрывать того факта, что спорт постепенно уходит из его жизни, а свое внимание он фокусирует на хобби.

«Я нахожусь в поиске своей новой жизни. Чем я заниматься буду в ближайшие годы — не знаю. Сейчас я просто учусь — учусь радоваться. Радоваться искусству. Сейчас я работаю с преподавателями по вокалу... Теперь немножко жизнь поменялась, и я учусь общаться, делиться своим жизненным опытом. Многих людей, насколько я понимаю, я мотивирую теперь, даю надежду, подаю пример, как верить в себя и никогда не сдаваться», — признался спортсмен в беседе с корреспондентом Пятого канала.

Ранее мы писали о том, почему Роман Костомаров отказался быть тренером.