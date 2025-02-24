Исполнителю хита «Дарите женщинам цветы» Аблаеву запретили въезд в Латвию

Казахстанскому певцу Жандаурену Аблаеву, выступающему под псевдонимом Jazzdauren, внезапно запретили въезд в Латвию. У исполнителя хита «Дарите женщинам цветы» был запланирован концерт в одном из городов страны.

Отмечается, что инициатором запрета стала министр иностранных дел Латвии Байба Браже. О своем решении она сообщила в соцсетях, однако не пояснила причину.

На официальной странице латвийского МИДа также появилось сообщение, что Жандаурен Аблаев признан на территории республики нежелательным лицом.

Запланированный на 9 марта концерт артиста в Даугавпилсе не состоится, сообщает Общественная служба новостей.

Ранее власти Латвии запретили въезд в страну стендап-комику Марии Марковой. МИД страны объявил российскую звезду персоной нон грата без объяснения причин накануне концерта.

Также в Латвии задержали блогера, который снимал видеоролики в поддержку России и СВО. В отношении пользователя было возбуждено уголовное дело.