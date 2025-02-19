В Латвии задержали блогера, снимающего видео в поддержку России

В Латвии задержали блогера, который снимал видеоролики в поддержку России. Он публиковал контент в TikTok и обратил на себя внимание службы государственной безопасности (СГБ). Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Анализ аккаунтов этого человека в TikTok показал, что этот человек целенаправленно и систематически распространял российские пропагандистские нарративы среди неограниченного круга лиц», — говорится в материале, который опубликовали 18 февраля.

В СГБ сообщили, что у блогера было несколько аккаунтов, с которых он публиковал ролики о поддержке СВО. В отношении пользователя было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что год назад в Латвии был задержан мужчина, поддерживающий РФ и критикующий местные власти. Он заявлял о притеснении русских в прибалтийской республике.

Ранее мы писали о том, что Латвия отказалась выдать объявленного в розыск Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).