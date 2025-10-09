Исполнитель хита «Молодая» Ефрем Амиранов попал в реанимацию с сепсисом. Врачи борются за его жизнь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артист находится в больнице Нальчика. Медики установили специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость из ран и тканей.

Представитель Ефрема подтвердил информацию о тяжелом состоянии. Родные и друзья молятся за здоровье артиста.

В 2022 году певец перенес два инфаркта и инсульт, после чего сестра увезла его в Израиль на реабилитацию. Артист иногда приезжал с женой в Нальчик для небольших выступлений — три недели назад он дал концерт в родном городе после долгой паузы.

