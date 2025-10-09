Знакомая семьи Збруева рассказала правду о госпитализации актера

Знакомая семьи народного артиста Александра Збруева отреагировала на информацию о госпитализации мужчины. Она сообщила в беседе с NEWS.ru, что он действительно попал в больницу, но не находится в критическом состоянии.

Собеседница издания уточнила, что не знает диагноз актера. По ее словам, жизни звезды ничего не угрожает.

«Пока точно неизвестно, что с Александром Збруевым, [что у него за болезнь]. Но он в порядке, с ним все нормально», — поделилась знакомая семьи артиста.

Напомним, что по информации Telegram-канала Mash, Збруева госпитализировали в Москве. Мужчина якобы несколько дней мучился от болей в животе и решил обратиться к врачам. Скорая приехала и посоветовала мужчине лечь в больницу.

