Опубликовано 23 октября 2024, 15:471 мин.
Исполнил главную роль: Александр Ревва вернулся в кино
50-летний Александр Ревва исполнил главную роль в продолжении сериала «Ждун».
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50-летний Александр Ревва исполнил главную роль в продолжении сериала «Ждун». Об этом сообщает издание ТН Звезды.
По информации источника, в России начались съемки комедийного сериала «Ждун». В новом сезоне примут участие Елена Валюшкина, Владислав Ветров и Александр Ревва, который давно нигде не снимался. Режиссером комедии выступил Дмитрий Суворов.
«Ждун» — семейный сериал о приключениях инопланетянина, который случайно оказался на Земле и с помощью семейства Семеновых пытается улететь домой.
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