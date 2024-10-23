Исполнил главную роль: Александр Ревва вернулся в кино

50-летний Александр Ревва исполнил главную роль в продолжении сериала «Ждун». Об этом сообщает издание ТН Звезды.

По информации источника, в России начались съемки комедийного сериала «Ждун». В новом сезоне примут участие Елена Валюшкина, Владислав Ветров и Александр Ревва, который давно нигде не снимался. Режиссером комедии выступил Дмитрий Суворов.

«Ждун» — семейный сериал о приключениях инопланетянина, который случайно оказался на Земле и с помощью семейства Семеновых пытается улететь домой.

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