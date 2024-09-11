«Анжелика украла меня у нее»: Александр Ревва впервые раскрыл подробности ссоры жены и матери

Юморист Александр Ревва впервые рассказал о конфликте жены Анжелики с его матерью. По словам комика, родительница до сих пор не принимает его супругу и не общается с ней.

Несмотря на то, что Ревва уже долгое время счастлив в браке, его мама так и не смогла полюбить невестку. Анжелика сразу пришлась не по вкусу женщине, и со временем ничего не изменилось. То, что два главных человека в жизни Александра не ладят, приносит ему сильную боль.

«Моя мама до сих пор не приняла Анжелику. Я всегда мечтал о полноценной большой семье, а тут… Понятное дело, что мама меня сильно любила, ее любовь такая сильная была. А Анжелика украла меня у нее», - заявил артист в шоу «По душам».

Любовь Николаевна всегда была очень близка с сыном. Она воспитывала его одна из-за развода с мужем, поэтому у них была особая связь. Отношения ухудшились после встречи Реввы с женой. И до сих пор ему не удалось их наладить. Причем, как признался певец, он пытался помириться с мамой, но она непреклонна. А он не понимает, почему она не принимает человека, который любит ее сына.

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