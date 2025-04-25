«Испанский стыд!»: мачеха Ариадны прокомментировала высказывания Волочковой об избраннике дочери

Телеведущая Николаева заявила, что Ариадна Волочкова уже обвенчалась с женихом. Об этом сообщает Woman.ru.

Сегодня СМИ всколыхнули слова Анастасии Волочковой о новом избраннике ее дочери Ариадны. Так, балерина заявляла, что ее дочь через полгода после свадьбы расстанется с женихом. Кроме того, Волочкова настаивала, что не хочет венчания между Ариадной и ее возлюбленным.

Нынешняя супруга Игоря Вдовина, отца Ариадны, прокомментировала высказывания балерины. Елена Николаева заявила, что возлюбленные уже обвенчались.

«Испанский стыд, простите! Комментировать это — ну за гранью. Да, они уже обвенчались, и пусть этот союз будет долгим!» - заявила она.

Тем временем, сама Анастасия Волочкова настаивает, что не имеет ничего против жениха дочери.

Ранее мы писали о том, что дочь Анастасии Волочковой закрыла соцсети после скандальных заявлений матери.