Дочь Анастасии Волочковой закрыла соцсети после скандальных заявлений матери

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна закрыла социальные сети. Решение девушка приняла после того, как ее мама дала скандальное интервью, в котором раскритиковала жениха наследницы. Впрочем, танцовщица уже успела забрать свои слова назад.

Прямо перед свадьбой Ариадны СМИ распространили высказывания ее матери о торжестве. Анастасия делилась в интервью, что из-за жениха ее дочь стала «забитой» и что она отговаривала ее венчаться с Никитой. Сейчас Волочкова уже отрицает, что действительно предрекала скорый развод наследнице, и списывает все на провокации накануне праздника.

На фоне всего этого скандала Ариадна решила ограничить доступ к своему блогу. Перед этим она еще и удалила из подписчиков всех журналистов и людей, с которыми не знакома. То же сделал и ее будущий супруг Никита.

К слову, балерина рассказала о переживаниях дочери из-за скандала перед свадьбой. По словам Анастасии, ей даже пришлось убеждать Ариадну, что все новости в СМИ являются ложью и попыткой их рассорить.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что мачеха Ариадны пиарится на теме свадьбы.