«Это просто ересь»: Волочкова отреклась от своих слов про скорый развод дочери накануне свадьбы

Балерина Анастасия Волочкова отказалась от своих же слов о скором разводе дочери Ариадны, а также от критики ее жениха. Интервью, которое опубликовали перед свадьбой, она назвала провокацией.

26 апреля единственная дочь Волочковой собирается выйти замуж за своего возлюбленного Никиту. Во время подготовки к торжеству появлялось немало новостей о срыве праздника и проблемах в отношениях мамы и мачехи невесты. А накануне свадьбы в Сети разместили свежее интервью с Анастасией, в котором она неожиданно резко высказалась о будущем зяте.

Балерина называла Никиту «чуваком», который является никем. Кроме того, она обвиняла молодого человека в том, что из-за него Ариадна стала «забитая». Журналисты связались с Волочковой, чтобы выяснить, чем так не угодил ей зять, но получили лишь опровержения. Танцовщица заявила – кто-то пытается рассорить ее с дочерью, а Никиту она очень любит.

«Это просто ересь. Я зашла только что в храм, помолилась. Мне хватило сначала высказываний и заявлений жены моего мужа о том, что свадьбы не будет. Теперь пошла следующая информация, будто я сказала что-то нелицеприятное про Никиту. Да я благословила их и завтра свадьба. И на этой свадьбе я благословлю их еще раз. <…> Я дочери сказала: "Ариша, это все чьи-то происки"», - заявила Волочкова в беседе с Voice.

Артистка дала понять, что Ариадна и ее жених читали новости и встревожились из-за них, но она сумела их успокоить. По словам Анастасии, свадьба состоится, и никто этого не изменит.

Ранее Елена Николаева сообщила, что не хотела никого обидеть заявлениями о свадьбе Ариадны Волочковой.