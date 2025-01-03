«Искалеченные души»: Ида Галич резко ответила женщинам, критикующим ее внешность

Ида Галич осудила женщин, критикующих ее внешность на фоне новости о ее помолвке.

Накануе блогерша поделилась в личном блоге, что снова стала невестой, так как бизнесмен Олег Ледвич сделал ей предложение руки и сердца.

По словам Иды, радостное событие произошло еще в ушедшем 2024 году, однако заявить публично о этом решили лишь после наступления Нового года. Телеведущая объяснила, что просто хотела разделить событие с семьей.

Оказалось, что не все подписчики Галич поддержали ее с помолвкой. Девушке пришлось выслушать не только поздравительные речи, но возмущения и оскорбления в свой адрес из-за внешности. Но Галич молчать не стала и ответила хейтерам в личном Telegram-каналt IdaGalich.

«Многие негодуют именно по поводу внешности. Я уже отрастила броню. В эту мою зону сложно попасть. Я леплю свое тело и занимаюсь душой, работаю с тем, что Бог дал, и считаю себя симпатичной. Более того, своей харизмой могу порой стать настоящей конкуренткой холодной красавице... По канонам красоты я не мисс мира», — возмутилась Галич.

Ида отметила, что считает себя добродушным человеком по отношению к людям. Однако она все же не пытается найти оправдания тем, кто грубо высказывается по поводу ее внешнего вида. Она удивилась, что на такое способны женщины, у которых, по словам блогерши, видимо есть все признаки «искалеченных душ».

«То есть что должно быть с психикой человека, чтобы он разрешил себе заметить что-то? Подчеркнуть какую-то особенность? Чтобы тыкнул пальцем в другого человека только потому, что он не такой, как все? В моей жизни главное слово — любовь. А главное — я по-настоящему люблю себя. Всю. Со всеми своими внутренними демонами», — разоткровенничалась Галич.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич объяснила, почему скрывала помолвку.

Также сообщалось, что Ирина Дубцова показала, как проводит новогодние каникулы с бойфрендом.