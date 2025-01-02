«Жизнь, конечно, лучший сценарист»: Ида Галич объяснила, почему скрывала помолвку

Недавно стало известно, что телеведущая Ида Галич выходит замуж во второй раз — возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. В своем Telegram-канале блогер подтвердила радостную новость и призналась, что долгое время скрывала помолвку.

По словам Иды Галич, она скрывала новость о помолвке больше месяца, поскольку сначала хотела разделить этот момент с родными и близкими. Телеведущая также обратилась к поклонникам, поблагодарив их за поздравления и теплые слова.

«Ну это правда-правда! Спасибо всем за поздравления и теплые слова. Невестой я стала еще в 2024 году, почти сразу после этого поста. Когда мы отправились в нашу фантастическую поездку в Эмираты. Жизнь, конечно, лучший сценарист и пишет самым тоненьким пером. Не рассказывала, так как мне очень хотелось сначала прожить этот момент со своими родными и близкими. Я очень счастлива. И благодарю каждого за добрые слова! Пусть каждому из вас вернется стократно», — поделилась Ида Галич.

Напомним, что о новом романе знаменитости стало известно осенью 2024 года. Избранником Иды Галич оказался бизнесмен Олег Ледвич. На протяжении долгого времени пара скрывала свои отношения, но позднее дала большое интервью, открыто рассказав о своих чувствах друг к другу. Блогер признавалась, что не собирается замуж во второй раз, но теперь, судя по всему, ее планы изменились.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич впервые вышла в свет с новым возлюбленным.