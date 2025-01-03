«Нас ждет потрясающий 2025 год»: Ирина Дубцова показала, как проводит новогодние каникулы с бойфрендом

Ирина Дубцова показала, как проводит новогодние каникулы с новым бойфрендом.

Накануне артистка опубликовала снимок, где она была запечатлена в компании молодого человека, с которым и встретила 2025-ый год. Теперь, судя по социальным сетям Дубцовой, пара продолжает проводить время вместе в праздничные дни.

Певица поделилась очередным трогательным видео с своим новым бойфрендом Дмитрием, с которым она сходила на каток. Ирина надела на себя розовый свитшот, куртку такого же яркого цвета и черные брюки, а образ ее дополнили вязаная шапка и белые коньки. Волосы Дубцовой были распущены. А ее парень Дмитрий был одет в черную кофту, жилетку и брюки бежевого цвета. Мужчина решил добавить в свой образ цвета в виде зеленой шапки и очков.

Изначально артистка держалась за специальные опоры в виде персонажей, чтобы не упасть и не травмироваться на льду, так как держалась она неуверенно. Однако потом, когда Ирина освоилась, ей удалось самостоятельно прокатиться на коньках.

Ирина поделилась с поклонниками видео с катка, на котором видно, как о ней заботится возлюбленный, держа за руку.

Поклонники певицы и ее коллеги по цеху сразу отреагировали на на такие милые кадры и новость о том, что ее сердце снова занято: «Человеку нужен человек! С Новым годом», «Как романтично! И как же у вас светятся глаза. Я так за себя не радовалась, как за вас, Ирина Викторовна! Отдыхайте, набирайтесь сил. Нас ждет потрясающий 2025 год!», «Как это мило. Очень красиво и гармонично смотритесь».

Ранее мы писали о том, что Ирина Дубцова прокомментировала слухи о помолвке 18-летнего сына.