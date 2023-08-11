Исчезнувшего Владимира Познера заметили на итальянском курорте в мятой рубашке
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Исчезнувшего Владимира Познера заметили на итальянском курорте в мятой рубашке. Об этом сообщает Telegram-канал Антиглянец.
В распоряжение СМИ попали фотографии 89-летнего телеведущего. На снимках Познер позирует в мятой розовой рубашке и белых брюках. По данным источника, знаменитость находится в Форте-деи-Марми.
Напомним, когда-то Познер являлся неотъемлемой частью федерального канала. Однако с 2022 года его авторская передача исчезла из эфира ТВ. Позднее руководство телеканала отказалось отвечать на вопрос о возвращении Познера к своей работе.
К слову, сам телеведущий никак не комментирует сложившуюся ситуацию.
Ранее мы писали о том, что Владимир Познер впервые за несколько месяцев появился на публичном мероприятии. Подробности смотрите в этой статье.
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