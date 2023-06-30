Ведущий Владимир Познер впервые за несколько месяцев появился на публичном мероприятии

Актриса Лиза Арзамасова выложила пост в личном блоге и показала ведущего Владимира Познера, который впервые за много месяцев появился на публике. Журналист выступил в роли модератора встречи с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым.

Об этом сообщает «7Дней.ru».

«Обожаю смотреть на Владимира Владимировича, когда он внимательно кого-то слушает... Несколько часов на одном дыхании», — сообщила актриса.

Напомним, Владимир Познер перестал работать на Первом канале и теперь проводит закрытые мероприятия. В кругах ведущих он очень востребован. Также ходят слухи, что он уехал из России.

У ведущего есть американское и французское гражданства. Однако до этого Познер покидал пределы страны лишь на короткое время.

Ранее мы писали, что Владимир Познер имеет ресторан «Жеральдин» в центре Москвы. Его он открыл 20 лет назад вместе с братом Павлом и назвал в честь матери-француженки Жеральдин Люттен. За год на своем ресторане он заработал 159 миллионов.