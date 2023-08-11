Анастасия Волочкова поразила Никиту Джигурду коротким платьем на конкурсе красоты

Анастасия Волочкова поразила актера Никиту Джигурду коротким платьем на конкурсе красоты. Об этом сообщает издание The Voice.

По информации источника, балерина посетила фестиваль моды и красоты, во время которого состоялась церемония награждения. Волочкова получила премию «Женское достояние России» в номинации «Доброе сердце».

Знаменитость тщательно подготовилась к мероприятию. На сцене 47-летняя Анастасия появилась в коротком платье с открытыми плечами и дополнила образ босоножками на платформе. К слову, наряд балерины никого не оставил равнодушным.

Так, Джигурда, вручавший награду Волочковой, встал перед приятельницей на колени и дотронулся до ее ноги. По словам Никиты, он «прикоснулся к стопе богини».

К слову, сама знаменитость никак не отреагировала на провокационный поступок Джигурды.

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