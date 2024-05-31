Ирину Безрукову на «Последнем герое» укусила ядовитая сколопендра

Актриса Ирина Безрукова рассказала об укусе ядовитой сколопендры во время съемок шоу «Последний герой». Она принимала участие в проекте о выживании в 2019 году. Подробности она сообщила в интервью «Телепрограмме».

Тогда знаменитость ушла с проекта, в том числе после укуса сколопендры. Она вспомнила, что действительно испугалась за свое здоровье.

«После укуса сколопендры я продержалась еще четыре дня, но это уже было с риском для жизни. Нога стала малинового цвета и распухла очень сильно», — поделилась Ирина.

Позднее артистке поступали предложения о съемках в подобных проектах, но она отказывалась. Женщина поняла, что это может быть небезопасно для ее здоровья.

Безрукова говорит, что следит за подобными шоу. К примеру, она была на премьере шоу «Сокровища императора». Она также вспомнила, что участвовала в шоу «Танцы со звездами». Это ей ближе.

Ранее мы писали о том, что актриса Ирина Безрукова поделилась мнением о содержанках. Она не стала критиковать выбор женщин, так как у каждой из них могли быть свои причины на это. Возможно, кто-то из них находится в «отчаянии» или спасает своего ребенка.

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