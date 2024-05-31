«Исчез грустный пупок»: Бьянка показала фигуру после пластики за три миллиона рублей

«Класс. Я очень довольна. Спасибо вам большое», — сказала исполнительница.

По словам специалиста, девушке сделали липоскульптурирование. Процедура предполагает перенос жира из одной области тела в другую в целях улучшения формы. Мужчина отметил, что у Бьянки теперь есть рельеф в области живота и «исчез грустный пупок».

Напомним, что артистка перенесла хирургическое вмешательства в марте. Она жаловалась не только на область живота, но и ноги. Поэтому ей выкачали жир и оттуда. Звезда не стала скрывать сумму, которую потратила на пластику. Все обошлось ей в три миллиона рублей.

Как призналась исполнительница, она изменилась не только благодаря хирургу, но и эндокринологу. Благодаря его советам она смогла сбросить 32 кг. В клинике ей делали капельницы с витаминами и лечили гормональные проблемы.

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