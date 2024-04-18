passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 апреля 2024, 10:17
1 мин.

«Под большим вопросом»: Ирина Безрукова поделилась мнением о содержанках

Актриса Ирина Безрукова назвала содержанство выбором самой женщины.
«Под большим вопросом»: Ирина Безрукова поделилась мнением о содержанках

© Starface.ru

Российская актриса Ирина Безрукова раскрыла свое отношение к содержанству. Ее слова приводит NEWS.ru.

Артистка призналась, что любой выбор уважаем. По ее мнению, существуют лишь две причины, почему женщины становятся содержанками. Звезда считает, что женщины могут пойти на такой шаг из-за «отчаяния» и спасения собственного ребенка. Еще одной причиной Безрукова назвала отсутствие внутренних нравственных принципов и опор.

«В мировой классике есть очень много моментов, когда женщина шла на этот путь, чтобы спасти ребенка от голода или что-то такое. Это принесение себя в жертву. Но все остальное — это под большим вопросом», — заявила актриса.

Напомним, Ирина Безрукова состояла в браке дважды. Первым мужем артистки стал Игорь Ливанов, в союзе с которым она родила сына, скончавшегося в 2015 году. В 2000-м знаменитость вышла замуж за актера Сергея Безрукова. В 2015-м стало известно о разрыве пары.

Ранее актриса Агата Муцениеце в объятиях известного артиста спровоцировала слухи о новом романе.