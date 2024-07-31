Украденные у Эдварда Радзинского 45 млн рублей оказались на биткойн-кошельке. Об этом сообщает Kp.ru.

Несколько недель назад стало известно о том, что у писателя Эдварда Радзинского обманным путем украли 45 миллионов рублей. Долгое время с драматургом контактировали то «сотрудники ФСБ», то «представители Сбербанка». В итоге Радзинский самостоятельно передал 45 миллионов рублей наличными злоумышленникам.

Спустя некоторое время полицейским удалось задержать одного из подозреваемых — им оказался 19-летний подросток.

На допросе он рассказал, что признает свою вину.

«Передавал денежные средства. Приехал на адрес, забрал сумку, отвез по другому адресу», — объяснил подозреваемый.

По словам злоумышленника, он приезжал с сумкой денег в некий офис в Москва-сити, чтобы пополнять краденными деньгами биткойн-кошелек.

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