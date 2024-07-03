Дочь Этери Тутберидзе официально перешла в канадскую ледовую академию. Об этом стало известно из соцсетей.

Официальный аккаунт Монреальской ледовой академии объявил о начале сотрудничества со спортсменами сборной Грузии по фигурному катанию — Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным.

«Мы с гордостью сообщаем о новой спортивной паре! Встречайте, представители Грузии — Диана Дэвис и Глеб Смолкин!» — сказано в сообщении.

Монреальская ледовая академия считается одной из самых престижных в мире — в ней обучают танцам на льду. Так, на Олимпиаде-2022 почти половина пар (11 из 23) представляла именно эту академию.

Отметим, что до этого дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис жила и тренировалась вместе с партнером в США. Ранее они выступали за сборную России.

Ранее мы писали о том, что окончившая школу фигуристка Камила Валиева училась на пятерки без поблажек.