Ирина Шейк появилась на публике в прозрачном платье и толстовке

Российская модель Ирина Шейк появилась на мероприятии корейского косметического бренда D'Alba. Об этом пишет издание Daily Mail.

38-летняя знаменитость выбрала для выхода в свет полностью прозрачное платье из страз и камней. На плечи манекенщица накинула черную толстовку на молнии с капюшоном. Шейк также сделали укладку с голливудской волной и макияж с угольно-черными стрелками.

Ирина Шейк растит дочь от голливудского актера Брэдли Купера. Девочка появилась на свет в марте 2017-го. Через два года влюбленные расстались. После разрыва артист и супермодель в суде договорились о совместной опеке над наследницей: Лея проводит равное время с матерью и с отцом.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк вышла в свет в образе Лары Крофт из фильма с Анджелиной Джоли.

Также сообщалось, что Шейк побаловала себя российскими сладостями после показа Victoria’s Secret.