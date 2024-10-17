Ирина Шейк побаловала себя российскими сладостями после показа Victoria’s Secret
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Ирина Шейк побаловала себя российскими сладостями после показа Victoria’s Secret. Модель показала свой прием пищи в соцсети.
В октябре состоялся модный показ Victoria’s Secret, в котором приняли участие многие знаменитости. Не стала исключением и Ирина Шейк, которая вышла на подиум с черной накидкой и на высоких каблуках. После показа модель решила себя побаловать сладостями из России. На снимке, опубликованном в соцсети, запечатлены шоколадные рулеты, колбаса и лаваш. Ирина подписала снимок смайликом в виде сердечка.
Отметим, Шейк не раз признавалась в тоске по России. В ее блоге появлялись кадры с матрешками, советскими халатами и конфетами.
Ранее жена Игоря Николаева поддержала Ирину Шейк за общение с дочерью Леей на русском языке. Подробности читайте в этой новости.
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