Ирина Шейк побаловала себя российскими сладостями после показа Victoria’s Secret. Модель показала свой прием пищи в соцсети.

В октябре состоялся модный показ Victoria’s Secret, в котором приняли участие многие знаменитости. Не стала исключением и Ирина Шейк, которая вышла на подиум с черной накидкой и на высоких каблуках. После показа модель решила себя побаловать сладостями из России. На снимке, опубликованном в соцсети, запечатлены шоколадные рулеты, колбаса и лаваш. Ирина подписала снимок смайликом в виде сердечка.

Отметим, Шейк не раз признавалась в тоске по России. В ее блоге появлялись кадры с матрешками, советскими халатами и конфетами.