Ирина Шейк повторила культовый образ Анджелины Джоли на Хэллоуин

Манекенщица перевоплотилась в Лару Крофт в исполнении Анджелины Джоли из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» 2001 года. На снимках знаменитость предстала в черной облегающей майке, мини-шортах и поясе с золотой пряжкой с изображением черепа и костей. Ирина дополнила образ кожаными перчатками и подвязкой с оружием.

На супермодели практически не было макияжа, а волосы были заплетены в длинную косу.

«Расхитительница гробниц... Не стала бы связываться с ней», — подписала фото Шейк.

Ирина Шейк растит дочь от голливудского актера Брэдли Купера. Девочка появилась на свет в марте 2017-го. Через два года влюбленные расстались. После разрыва артист и супермодель в суде договорились о совместной опеке над наследницей: Лея проводит равное время с матерью и с отцом.

Ранее Брэдли Купера раскритиковали из-за наряда для дочери от Ирины Шейк.