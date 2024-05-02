Ирина Салтыкова с дочерью покинула Россию

Известная певица Ирина Салтыкова с дочерью Алисой улетела из России. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

Как рассказала знаменитость, в настоящий момент она вместе с наследницей находится в Турции. Также экс-солистка группы «Мираж» поделилась с поклонниками фотографиями, сделанными рядом с замком святого Петра в Бодруме.

Напомним, Салтыкова родила первенца от певца Виктора Салтыкова. Супруги состояли в браке семь лет и расстались в 1995 году.

Дочь артистов пошла по стопам родителей и в 2019 году записала кавер на популярную песню матери «Серые глаза». Салтыков в интервью признавался, что Алиса заблокировала его номер телефона, вследствие чего он не может с ней связаться. Музыкант уточнил, что бывшая супруга сделала все возможное, чтобы они не общались, и он оставил попытки наладить отношения с наследницей.

Ранее Салтыкова заявила, что Лолиту Милявскую подставили на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

Также музыкальный критик Евгений Бабичев назвал Полину Гагарину идеальным кандидатом для «Евровидения».