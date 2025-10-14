Ирина Розанова едва не ослепла: что известно о состоянии актрисы

Ирина Розанова едва не ослепла из-за катаракты, врачи заменили актрисе хрусталик на правом глазу. На очереди — левый. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, 64-летняя знаменитость давно жаловалась на ухудшение зрения. Врачи диагностировали катаракту: правый глаз был в критическом состоянии и почти не видел, на левом — нашли помутнения, но поменьше.

Источник утверждает, что хрусталик на правом глазу заменили на искусственный, и теперь у Розановой зрение на нем восстановилось. Артистке выписали гормональные капли и отправили записываться на операцию на второй глаз.

На данный момент представители Розановой не комментировали новость о проблемах со зрением.

Ранее жена Александра Збруева заверила, что угрозы жизни госпитализированного актера нет. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 87-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали из-за проблем с сердцем.