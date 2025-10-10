87-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали из-за проблем с сердцем

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали из-за проблем с сердцем. 87-летняя актриса жаловалась на острые боли в сердце и тахикардию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, артистка находится в московской больнице в состоянии средней тяжести. Она жалуется на повышенное давление, сильную одышку, боли в спине и проблемы с ногами. Источник сообщает, что знаменитость передвигается только с поддержкой или ходунками, о которых часто забывает из-за провалов в памяти.

В сентябре 2025 года Федосеева-Шукшина рассказала, что готовится к смерти: она распределила наследство между детьми и выделила 900 тысяч рублей на похороны.

На данный момент представители актрисы не комментировали новость о госпитализации.

