«Не лежачий больной»: что известно о состоянии госпитализированного Александра Збруева

Жена Александра Збруева рассказала о состоянии актера, оказавшегося в больнице с подозрением на онкологическое заболевание. По словам Людмилы Савельевой, госпитализация носит плановый характер.

Звезде фильма «Большая перемена» предстоит сдать ряд анализов и пройти регулярное обследование.

«Он абсолютно нормально себя чувствует. Я не понимаю, почему все сейчас об этом спрашивают и целый день звонят. Александр Викторович каждый год посещает врачей, обследуется и сдает анализы. Угрозы жизни нет никакой, слава Богу», — заверила StarHit Людмила Савельева.

При этом она не стала раскрывать диагноз и комментировать появившуюся в СМИ информацию об обнаружили у актера ряда урологических проблем.

Помощница актера Татьяна подтвердила слова его супруги и заверила, что Александр Збруев чувствует себя хорошо.

«Александр Викторович чувствует себя хорошо, кушает (кормят здесь хорошо, уход прекрасный), встает, он же не лежачий больной и по жизни активный человек», ― рассказала Татьяна в беседе с Регнум.

Напомним, в сентябре в московских театрах перенесли спектакли с участием актера из-за ухудшения состояние здоровья. Збруев должен был выйти на сцену «Ленкома» и Театра на Малой Бронной, однако постановки, в которых он был заявлен, перенесли.

7 октября Збруев вызвал домой бригаду скорой помощи из-за спазмов в области живота. После самостоятельно обратился в больницу, где его обследовали и отправили на биопсию для уточнения диагноза.

Ранее сообщалось, что медики заподозрили рак у Александра Збруева. В ходе УЗИ у народного артиста РСФСР обнаружили образование, похожее на опухоль. В связи с этим его перевели из НИИ им. Склифосовского в специализированный центр для углубленного обследования.