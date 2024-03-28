Ирина Роднина раскрыла размер своей пенсии

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что получает менее 30 тысяч рублей пенсии. Об этом сообщает Sport24.

В беседе с журналистами спортсменка и депутат Госдумы раскрыла размер государственных выплат. Роднина считает, что у нее пенсия «нормального российского человека». Она получает меньше 30 тысяч рублей.

«Я работающий пенсионер и индексации для меня нет. Не задумывалась еще, устраивает ли меня такая сумма», — высказалась Роднина.

По словам депутата, она продолжает работать и не задумывается о выходе на пенсию. Роднина усомнилась, что можно прожить на государственном пособии.

Ранее Лолита Милявская призналась, что у нее «копеечная» пенсия при многомиллионных налогах. Певица уточнила, что получает 23 тысячи рублей. Подробности смотрите в этой новости.

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