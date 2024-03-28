«Не из доступных женщин»: ухажер Волочковой заговорил о свадьбе с балериной

Телеведущий Егор Иващенко заявил о планах жениться на балерине Анастасии Волочковой. Об этом сообщает Kp.ru.

В марте 2024 года стало известно о том, что Егор подарил Анастасии серьги за 600 тысяч и пригласил ее на свидание. Примечательно, что балерина не отвергла ухажера и даже пригласила к себе в загородный дом. По словам Егора, он волновался перед встречей с Волочковой. Зная, как балерина следит за фигурой, Егор приехал к ней с полезными продуктами.

«Да, качественное питание — дорогое удовольствие, но и Настя — не из простых, доступных и дешевых женщин. Поэтому я не пожалел ни фантазии, ни эмоций, ни финансов», — рассказал Егор.

По словам телеведущего, они обсуждали шоу «Одержимость» и его продвижение. Иващенко считает, что балерине нужно помочь «отбивать деньги». Также Егор добавил, что намерен сыграть свадьбу с Анастасией.

«Уверен, что для Анастасии наступает новое красивое и достойное время. По крайней мере, все, что зависит от меня, — я сделаю», — высказался телеведущий.

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